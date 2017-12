Quarta-feira será marcada por fortes chuvas e trovoadas em toda região Sul de RO

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que há previsão de muitas nuvens carregadas espalhadas por Rondônia nesta quarta-feira, 13.

O céu aparece nublado, com sol entre muitas nuvens, havendo possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde nas cidades do Vale do Guaporé e Sul de Rondônia.

Já na Capital e nas demais regiões rondonienses o tempo segue de nublado a encoberto, com pouco sol e previsão de chuva a qualquer hora do dia. Há probabilidade de volumes significativos de chuva no decorrer do dia em todo o Estado.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação