Vereadores aprovam lei que proíbe “Ideologia de Gêneros” em escolas de Colorado

O 1º turno do projeto de emenda da Lei Orgânica referente a implantação da ideologia de gênero nas escolas municipais de Colorado, foi votado durante a sessão ordinária, realizada na Câmara de Vereadores.

Com o plenário lotado, a votação ocorreu de forma natural e sem muitas surpresas, sendo aprovada por unanimidade pelos edis presentes.

A proposta havia sido apresentada há algumas semanas atrás, e conforme ordena o regimento interno, ela foi encaminhada para as comissões e pareceres jurídicos, onde foi analisado detalhadamente.

De acordo com o presidente da casa, Evandro Prudente (PDT), “não se pode aceitar isso no ensino de nossas crianças, certas informações não podem ser passadas de qualquer maneira, sendo preservadas, quando o professor for falar de ‘sexo’ para uma criança. Existe fundamento cientifico para isso, e a ‘ideologia de gêneros’ não tem nenhum, nem biológico, nem cientifico, são simples ideias sem embasamentos”.

Além dos vereadores, também esteve no plenário, representantes religiosos, onde foi cedido parte do expediente ao Pastor Fábio, da Igreja Batista Nacional Yeshua, que também apresentou o posicionamento contrário a ideologia de gênero.

Como trata-se de uma mudança na Lei Orgânica, o projeto voltará para tramitação, obedecendo o prazo legal, sendo votado em um 2º Turno, possivelmente ano que vem, pois a casa entrará em seu recesso legislativo.

Fonte: Conesul Acontece