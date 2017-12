AGROCAP: edição especial de Natal vai entregar R$ 400 mil em prêmios

O certificado de contribuição premiavel Agrocap realiza um dos maiores sorteios do ano com a edição especial de Natal. Às vésperas da data festiva, domingo, 24, o Agrocap entregará uma premiação inédita: são R$ 400 mil em prêmios.

No primeiro prêmio, será entregue uma moto Honda CG Titan 0 Km no valor de R$ 8 mil. No segundo, duas motos Honda CG Titan, totalizando R$ 16 mil e em terceiro lugar um Fiat Mobi no valor de R$ 35 mil.

Já no prêmio principal serão três veículos: um Fiat Argo, uma Land Rover e uma caminhonete L200 Triton, totalizando a quantia de R$ 321 mil.

Além da premiação em veículos, a edição especial de Natal ainda conta com a inédita tripla chance e a premiação de 20 Giros da Sorte no valor de R$ 1000,00 cada.

Para participar é só adquirir o certificado que custa apenas R$ 20,00 e concorrer ao show de prêmios.

Na extração do último domingo, 10, o Agrocap contemplou mais dois ganhadores em Vilhena, sendo eles: Marluce de Freitas Rosa, moradora do Jardim das Oliveiras, com R$ 500,00 nos Giros da Sorte e Creison Rodrigues, morador do Bairro Jardim Eldorado, que ganhou R$ 3.933,00 no “Raspou, Achou, Ganhou”.

Texto: Extra de Rondônia