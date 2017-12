Ciclista fica ferida após ser atingida por carro no Centro de Vilhena

O acidente que deixou uma mulher de cerca de 55 anos ferida, ocorreu por volta das 08h15 desta quarta-feira, 13, no cruzamento da Rua Princesa Izabel com a Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, a mulher conduzia uma bicicleta elétrica pela Avenida Major Amarantes, sentido Cuiabá, quando foi atingida por um veículo Ford Fiesta, que seguia pela Rua Princesa Izabel, sentido BR-364.

A ciclista não sofreu ferimentos graves, apenas leves escoriações e foi conduzida até o Hospital Regional por uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros.

Uma guarnição da Polícia Militar realizou a segurança do local até o término da perícia técnica.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia