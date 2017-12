Comissão convida moradores para constituir Associação do Bairro Barão do Melgaço III– em Vilhena

Wilson da Costa Pereira, convoca todos moradores do Bairro Barão do Melgaço III – para uma reunião que ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2018, ás 19h30, na Rua 103-14, nº 5041.

A reunião será para constituição da Associação dos Moradores do Bairro Barão do Melgaço III.

Após a eleição, a diretoria se reúne para aprovação do estatuto da nova associação.

Quem tiver interesse em participar ou formar uma chapa para concorrer, poderá apresentar na hora da reunião.

Para maiores informações ligue 69-9 9944-1274 falar com Wilson – comissão organizadora.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração