CORUMBIARA: dia 18 terá Audiência Pública que irá debater sobre a rodovia do boi na região

Na próxima segunda-feira, 18, o Governo de Rondônia, através do Departamento de Rodagens, Infraestruturas e serviços Públicos (DER), realizará Audiência Pública para tratar do asfaltamento da rodovia do boi, de Corumbiara a Parecis, na Zona da Mata.

Com isso, moradores do município de Corumbiara e região estão convidados a participarem dessa audiência, onde serão debatidos assuntos sobre a construção da rodovia.

A Audiência Pública está marcada para começar às 19 horas, dia 18 de dezembro de 2017 – na Avenida Itália Cautiero Franco, na cidade de Corumbiara.

