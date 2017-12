Estudante de 17 anos comete suicídio

O caso ocorreu em Guajará Mirim, no quintal de uma residência, localizada a Avenida Marcílio Dias, Bairro Tamandaré, onde uma mulher de 41 anos encontrou a filha, uma adolescente de 17 anos, pendurada em uma corda, na noite de terça-feira, 12.

A mãe da adolescente Nicole Soares Equez, de 17 anos, notou o sumiço da filha por volta de 20h50min e ao procurá-la no quarto e não encontrar, se dirigir até o quintal da casa, se deparando com a filha, pendurada por uma corda no pescoço amarrada a um galho de árvore.

Desesperada a mãe disse aos policiais militares, que atenderam a ocorrência, que pediu ajuda, conseguindo retirar a corda do pescoço da filha que já estava sem os sinais vitais.

Após o trabalho da Polícia Técnico-Cientíca (Politec) o corpo da adolescente foi transportado por uma funerária até o necrotério do Hospital Regional Perpétuo Socorro.

A garota era uma adolescente comum, sorridente e não apresentava nenhum tipo de distúrbio psicológico, além de estar bem com o namorado e na escola, afirmaram colegas e familiares.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social