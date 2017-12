Funcionária de supermercado é flagrada furtando dinheiro de caixa

O caso foi registrado no fim da manhã de terça-feira, 12, na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), pela administração do Supermercado Super Mais, localizado na Avenida Curitiba, no Jardim Primavera, em Vilhena.

K.S.L, de 25 anos, já vinha sendo monitorada pelos fiscais do setor de caixa, devido algumas atitudes suspeitas que cometia, até que em consulta às imagens registradas pelo circuito de câmeras do local, foi comprovado que a mesma retirava dinheiro de seu próprio caixa.

A administração não soube precisar a quantia furtada pela jovem, porém, acredita que o ato delituoso vinha sendo pratica já algum tempo.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia