III Copa Integração é realizada em Vilhena

Foi realizada no último final de semana no Ginásio Jorge Teixeira a III Copa Integração de Voleibol masculino e feminino, em Vilhena.

Na modalidade masculina participaram equipes de Cacoal, Nova Brasilândia, Juína e Vilhena. A final foi entre a equipe de Vilhena A&S/Unopar que venceu por 2 set a 0 o representante de Juína, ficando o título de campeão. O terceiro lugar ficou a equipe A&S/Despachante zero km.

No feminino a final foi entre a equipe da AABB/Vilhena e Cacoal. No confronto as representantes de Cacoal demostraram sua superioridade vencendo Vilhena por 25 x 19 e 25×15, levando para casa o troféu de campeã.

Após os confrontos as equipes de Vilhena realizaram uma confraternização para as delegacias visitantes com churrasco. O coordenador do evento agradeceu as equipes participantes, ao Secretário de Esporte e Cultura, Natal Jacob e prefeitura de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia