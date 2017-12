Prefeitura lança coleta seletiva em Vilhena; projeto visa 100% da cidade

Na manhã desta terça-feira, 12, a equipe do Extra de Rondônia entrevistou a equipe do Departamento de Planejamento e Projetos do SAAE para comunicar o início da coleta seletiva permanente em Vilhena.

De acordo com o diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, Paulo Coelho, o projeto é execução do SAAE em parceria com a prefeitura de Vilhena que tem como finalidade recolher materiais que são possíveis de serem reciclados e previamente separados. Esses materiais recicláveis são: Papéis, plásticos, metais e vidros, que são chamados de resíduos secos.

O coordenador ressalta que foi criado um roteiro dos dias que os materiais serão recolhidos nas residências. Assim como também foi desenvolvido um mapa para coleta, dividido por quadrantes. Segundo Coelho, todo o material recolhido será destinado às Cooperativas de Catadores.

Paulo ressalta que a coleta seletiva começará na próxima quarta-feira 20, no Bairro União (Quadrante 3) e contará com a presença a prefeita Rosani Donadon, vereadores e entre outras autoridades. “Vilhena será a primeira cidade de Rondônia a implantar a coleta seletiva atingindo 100% da cidade” afirma o coordenador.

Coelho afirma que será feita ampla divulgação nos meios de comunicação sobre o itinerário do caminhão coletor. Assim como o caminhão do lixo normal (resíduos úmidos) continuará rotineiramente seu itinerário.

Roteiro da coleta seletiva:

2ª Feira – Quadrante 1. Bairros: Cidade Nova, Jardim Universitário, Jardim Social, Centro, Santo Antônio, São José, Jardim Vilhena e 5º Bec.

3ª Feira – Quadrante 2. Bairros: Bodanese, Jardim América, Marcos Freire, São Gerônimo, Greenville, Jardim das Oliveiras, Jardim Primavera, Cristo Rei, Parque Cidade I, II, III, Parque Novo Tempo, Setor 29 e Setor 35.

4ª Feira – Quadrante 3. Bairros: Residencial União, Maria Moura, Moises de Freitas, Cidade Verde I, II, III, Barão do Melgaço II, III, e Condomínio Boulevard.

5ª Feira – Quadrante 4. Bairros: Condomínio Imperial Parque e Los Angeles, Residencial Barão do Melgaço I, Alto dos Parecis, Solar de Vilhena, Bela Vista, Jardim Eldorado, BNH, Parque Industrial São Paulo.

6ª Feira – Quadrante 5. Bairros: Parque Jardim Eldorado, ( da Avenida Brigadeiro indo pala Avenida Tancredo Neves), Polo Moveleiro, Parque Industrial Tancredo Neves, Parque Industrial São Paulo, Residencial Hípica, Bandeirantes, Araucária e Acassia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia