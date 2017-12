Sub-13 ASBAVI-SICOOB-Credisul vence amistosos contra Comodoro-MT

Os jogos aconteceram na sexta-feira, 08, e sábado dia 09 de dezembro na quadra do colégio COOPEVI contra a equipe iniciante do projeto Superação da cidade de Comodoro/MT.

O primeiro jogo (sexta-feira) ocorreu às 19h00 com os atletas do ano 2004, no sábado às 09h00 jogou novamente com sua equipe 2004 e o último às 13h30 incluiu alguns atletas do ano 2003.

No primeiro jogo o placar foi 32 a 13, no segundo 26 a 12 e no terceiro 53 a 12 para a equipe ASBAVI/SICOOB. Os amistosos tiveram como principal objetivo motivar e desenvolver os atletas mais novos envolvidos no projeto (nascidos nos anos 2003 e 2004).

Em uma avaliação do técnico da ASBAVI, Siverlô Meireles, o mesmo ressalta que a equipe tem evoluído gradativamente à nova filosofia de jogo implantada nos últimos treinos.

A equipe da ASBAVI convida crianças e adolescentes que tenham interesse pelo basquete para fazerem parte desse projeto. Os treinos da ASBAVI são ministrados na quadra da do colégio COOPEVI. Para maiores informações entrar em contato com Siverlô Meireles (69) 9959 3636 ou Edmilson Jr (69) 9235-7676.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria