Tenha momentos de prazer no “Motel Volúpia”

Oferecendo todo conforto, luxo, qualidade e muito sigilo, o “Motel Volúpia” está com preços acessíveis para você desfrutar de momentos prazerosos e inesquecíveis com seu parceiro.

Com o lema “sigilo absoluto e prazer sem limites”, o motel conta com instalações amplas, contendo suíte vip, luxo, presidencial e simples com preços a partir de R$ 50,00 duas horas.

Os casais que desejam ter novas experiências podem aproveitar as comodidades oferecidas nas suítes do motel que conta com uma cama ampla, banheira de hidromassagem, poste de pole dance, frigobar com várias bebidas, ar condicionado, televisão, decoração com pétalas de rosas e suítes com dois ambientes.

O motel está localizado na Avenida Jô Sato, nº 2360 saída para Juína (MT). Para mais informações entrar em contato através dos telefones 3322-2784 ou 98454-6243.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação