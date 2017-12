Vilhenense vence campeonato internacional de motocross na Bolívia

O vilhenense Leonardo Atílio venceu neste final de semana a etapa final do Campeonato Boliviano de Motocross MX2.

Léo como é conhecido, foi campeão mato-grossense 2017 e recebeu o convite para participar do campeonato boliviano, realizado no Motódromo da Vila Olímpica na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

Depois de uma viagem cansativa de mais de 24 horas e com pouco tempo de descanso, o motocrossista realizou vários treinos para chegar na final da competição.

Na primeira bateria, Léo que representa a equipe Aquelino Preparações/Coyot’s Motos/Pica Pau Yamaha/LDG Gráficos, largou na segunda colocação, mas impôs um ritmo forte e logo acabou assumindo a liderança ficando com uma boa vantagem para o segundo colocado.

Já na segunda bateria o vilhenense largou novamente na segunda posição e em seguida assumiu novamente a liderança na metade do tempo da prova. Mas, Léo passou a sentir o desgaste da viagem perdendo rendimento sendo ultrapassado pelo piloto Gutierres e Pinto, caindo para a terceira posição, e no final da prova recuperou a segunda posição conseguindo a vitória no quadro geral

Resultado:

1 – 18 – Leonardo Atílio – Brasil

2 – 32 – Gonzalo Gutierrez – Bolívia

3 – 101 – Claudio Zenteno – Perú

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: divulgação