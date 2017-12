Homem e mulher sofrem fraturas em acidente entre motociclistas

O acidente ocorreu por volta das 09h15 desta quinta-feira, 14, no semáforo localizado em frente ao Supermercado Pato Branco, na Avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, a condutora de uma motoneta Honda Biz estava estacionada na Avenida Paraná, sentido BR-364, em frente ao supermercado, quando saiu e tentou converter a esquerda no semáforo, atravessando na frente do condutor de uma motocicleta YBR 125, que seguia no mesmo sentido.

Com o impacto da batida, a mulher de 54 anos, sofreu uma fratura na perna esquerda e o homem, de cerca de 58 anos, sofreu uma fratura no braço direito.

As vítimas, que também sofreram algumas escoriações pelo corpo, foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e uma Guarnição da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) fez a segurança do local até o término da perícia técnica.



Fonte: Extra de Rondônia

