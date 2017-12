Motorista com sinais de embriaguez se choca contra poste

O caso ocorreu por volta das 21h30 desta quinta-feira, 14, próximo ao entroncamento da Avenida das Orquídeas com a Tancredo Neves, no Jardim América, em Vilhena.

Segundo relatos de uma testemunha que acompanhou o caso após a chegada da Polícia Militar ao local, o motorista do Gol, com placas de Vilhena, que estava em companhia de um casal, apresentava fortes sinais de embriaguez.

O condutor, que saiu da Avenida Tancredo e acabou perdendo o controle da direção se chocando contra um poste de alta tensão, foi conduzido pelos militares até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro de uma ocorrência.

A estrutura do poste ficou totalmente danificada com o violência do impacto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia