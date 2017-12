Presidente da Associação Chacareira agradece empenho de autoridades de Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 14, visitou a redação do Extra de Rondônia o atual presidente da Associação dos Chacareiros do Setor Vilhena (ACSV), Francisco de Assis da Silva Nogueira, onde utilizou o espaço para agradecer ao apoio que as autoridades têm ofertado as famílias que residem na área rural.

“Gostaria de agradecer a prefeita Rosani Donadon, a Secretaria de Obras e a vereadora Vera da Farmácia que tem dado todo o apoio necessário ao Setor Vilhena, pois graças ao amparo oferecido, hoje estamos com duas patrolas para realizar os serviços de reparos nas vias e morros das linhas 1, 2, 3 e 4”, pontuou Francisco.

