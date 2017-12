Radio Patrulha estoura boca de fumo em Vilhena

Os fatos se deram por volta das 15h00 desta quinta-feira, 14, em uma residência localizada no Bairro Ipanema, em Vilhena.

Após receberem informações de que no local funcionava uma boca de fumo, uma guarnição da Policia Militar se deslocou até as proximidades do imóvel, onde conversou com alguns vizinhos, que afirmaram que a rua sempre foi calma, porém, nos últimos dias, começou a ter uma movimentação de pessoas estranhas que, ou iam até a residência, ou era recebida por um dos moradores no meio da rua.

Já na residência, os militares foram recebidos pela avó do agente, que permitiu que os militares entrassem na casa, os levando até o quarto onde mesmo estava com sua esposa.

O agente M.T.G.C e a jovem, V.S.D., ambos de 18 anos, ao tomarem conhecimento das acusações, entregaram aos policiais a quantia de 320 gramas de maconha, que estavam guardados em pontos distintos do guarda roupas.

O jovem afirmou ter recebido a droga no dia anterior e que havia pago pela mesmo o valor de R$ 650,00, porém se negou a informar a identidade de seu fornecedor.

A jovem, por sua vez, confessou saber da prática delituosa do esposo e ter ajudado o mesmo no embalo da droga, mas afirmou que quem realiza as vendas é apenas o agente.

Além da droga, foram encontradas uma calculadora, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares em posse dos infratores, que receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia