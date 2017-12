RECÍPROCA: Briga de casal com faca termina com homem ferido

Uma jovem de 19 e um homem de 25 foram presos na tarde desta quinta-feira (14) ao se agredirem reciprocamente em uma residência no bairro JK, zona Leste de Porto Velho.

O casal iniciou discussão devido a uma bebedeira ocorrida na data de ontem. Hoje, ambos voltaram a se desentender. A jovem se armou com uma faca e o homem também. O marido tentou desarmar a esposa e foi esfaqueado na mão. Com raiva, ele passou a agredi-la com vários socos.

A PM foi chamada e conduziu o casal para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo