“Selo Verde”, coleta seletiva e Ecopontos são projetos de Vilhena que se destacaram em RO

Jorge Rabello, titular da pasta, enumerou avanços da Secretaria de Meio Ambiente

Entre as secretarias municipais que mais se destacaram em 2017, na prefeitura de Vilhena, uma merece reconhecimento. Trata-se da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Inoperante em outras gestões, a SEMMA implantou neste ano uma série de ações que notabilizaram i trabalho da equipe na apenas em Vilhena, mas também em vários municípios do Estado de Rondônia.

Cidades como Cacoal, Pimenta Bueno e outras, buscaram na pasta vilhenense soluções para serem implementadas em seus respectivos municípios.

O tilar da SEMMA, Jorge Rabelo, analisou as atividades da pasta. “2017 foi um ano positivo, com muitas ações. Antes ninguém sabia o que a pasta executada. Hoje o cidadão vilhenense sabe e tem a plena certeza que há uma pasta que fiscaliza as ações de meio ambiente. Estamos aqui para trabalhar e continuar fazendo de Vilhena referência em Rondônia. Destaco aqui as orientações e determinações da prefeita Rosani Donadon, que quer eficácia e dinamismo em todos os serviços”, disse o secretário.

AÇÕES

Jorge Rabello fez uma espécie de prestação de contas dos serviços executados durante o ano. Ele citou o “Selo Verde”, certificado entregue a empresas parcerias da SEMMA. “O Selo é um reconhecimento da prefeitura à empresa que é ambientalmente correta. Além disso, faz com que as empresas melhorem suas atividades ambientais e, com isso, a qualidade de vida da população. Atualmente conta com o total de 28 empresas ‘Amigas do Meio Ambiente’”, afirmou.

Ele também frisou o projeto da logística reversa com Pilhas e Baterias, incentivando à população a depositar esses resíduos nos Ecopontos. “Vilhena é o primeiro município de Rondônia que adotou a campanha, onde foram instalados 42 ecopontos estrategicamente na cidade, em locais como órgãos públicos, empresas, supermercados, escolas, farmácias, igrejas, hotéis e outros”, pondera.

O Secretário explicou há outros projetos importantes, como a coleta de óleo de cozinha usado, por ser prejudicial para o lençol freático. Porém é uma opção para a produção de sabão. Em troca, como “prêmio”, o morador recebe a mesma quantidade em sabão líquido, registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também há o projeto do Óleo Lubrificante Usado e o serviço de Assistência Veterinária, através da contratação de um profissional para atender junto à Polícia Ambiental, Bombeiros e Vigilância Sanitária, e a campanha de combate às queimadas em parceria com o Tiro de Guerra, Bombeiros, Bombeiros Civil e Associações.

Juntamente com SAAE, a SEMMA iniciou a coleta seletiva que, além de provocar a destinação adequada do lixo, vai gerar economia à autarquia, já que menos lixo será levado até o aterro sanitário. “Foram inúmeras palestras e reuniões em escolas, empesas, órgãos públicos. Estas ações serão reforçadas em 2018”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria