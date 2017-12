Sipam prevê risco de temporais isolados em todo o Estado

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) anunciou que nesta sexta-feira, 15, o tempo continua instável em todo o Estado de Rondônia.

O sol estará entre muitas nuvens durante o dia em todas as regiões rondonienses, a previsão do tempo é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas que poderão ocorrer a qualquer hora . Há risco de temporais isolados em todo o Estado.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação