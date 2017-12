Sucuri com cerca de 10 metros impressiona moradores de sítio em Cerejeiras; vídeo

Na terça-feira, 12, moradores de um sítio localizado na 3ª Eixo entre a linha 10 e 11, Km 2,5 área rural do município de Cerejeiras, ficaram impressionados com o tamanho de uma cobra da espécie Sucuri que estava num banhado na propriedade.

De acordo com o relato da sitiante, essa cobra é vista acerca de três anos na região, mas é a primeira vez que alguém chega perto e faz imagens.

Outras pessoas que estavam no local, relatam que à cobra têm entre 8 a 10 metros e não se mexeu durante a gravação porque tinha comido uma capivara de aproximadamente 60 quilos e estava digerindo o animal.

A dona da propriedade disse que a Sucuri fez do banhado sua casa e com certeza já deve ter tido filhotes. Com isso, quem passa pela região deve ter um certo cuidado para não se deparar com ela.

Cobra Sucuri (Anaconda):

A cobra Sucuri, popularmente conhecida como Anaconda é originária da América do Sul. É considerada a maior serpente do mundo, surgiram no planeta há milhões de anos, mais precisamente em um período conhecido como Cretáceo.

Algumas espécies são conhecidas por sua capacidade de injetar veneno; outras, no entanto, caracterizam-se por seu grande tamanho e sua capacidade impressionante de esmagar as presas, pois não possuem veneno e matam suas presas por constrição, ou seja, enrolam-se na vítima e exercem uma grande pressão que provoca asfixia.

Esse último caso é o das temidas sucuris, também conhecidas como anacondas, arigbóia, boiaçu, boiguaçu, boioçu, boitiapóia, boiuçu, boiúna, sucuriju, sucurijuba, sucuriú, sucuruju, sucurujuba, e viborão é uma cobra sul-americana da família Boidae, pertencente ao gênero Eunectes. Tem a fama de ser uma cobra enorme e muito perigosa.

Existem quatro espécies, das quais as três primeiras ocorrem no Brasil:

Eunectes notaeus, a sucuri-amarela, menor e endêmica da zona do Pantanal;

Eunectes murinus, a sucuri-preta, maior e mais conhecida, ocorrendo em áreas alagadas da região do cerrado e da Amazônia, sendo que, neste último bioma, os animais costumam alcançar tamanhos maiores;

Eunectes deschauenseei, a sucuri-malhada, endêmica da Ilha de Marajó; e a Eunectes beniensis, a sucuri-da- bolívia.

As sucuris vivem grande parte do tempo na água de rios e lagos (hábito semi- aquático) e alimentam-se dos mais variados tipos de animais, tais como peixes, anfíbios, répteis, aves, e mamíferos.

Essas serpentes são mais ágeis quando estão na água, sendo assim, quando fogem de algum perigo, procuram imediatamente voltar para esse local. Estima-se que uma sucuri fique em média dez minutos submersa sem precisar ir até a superfície.

Muitos pesquisadores acreditam que a falta de sucuris gigantes na natureza é uma conseqüência da destruição de habitat e da caça. É importante frisar que a morte desses animais é um crime ambiental e pode gerar multas.

Como as pequenas serpentes são vítimas de diversos predadores, poucas sobrevivem e chegam à idade adulta. Seus predadores são onças-pintadas, jacarés maiores do que ela e as piranhas (somente quando a sucuri apresenta ferimentos). Contudo, o maior predador das sucuris são os homens, seja por medo da serpente, seja por interesse comercial. A pele da sucuri é muito valorizada, inclusive no exterior.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta