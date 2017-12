VEC anuncia 11 jogadores para o rondoniense 2018; atacante e zagueiro estão de volta

A diretoria do Vilhena Esporte Clube (VEC) anunciou os primeiros reforços do clube para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018. Dois jogadores que disputaram o torneio pelo time em 2017 voltam ao clube.

O pacotão de jogadores conta com; quatro atacantes, dois meias, dois laterais, um volante, um goleiro e um zagueiro.

Entre os jogadores que irão disputar o Rondoniense pelo Lobo do Cerrado estão, Robinho, atacante que caiu nas graças da torcida, pelo futebol apresentado e carisma com a torcida. E o bom zagueiro, Rafael Carioca, que foi capitão da equipe durante algumas partidas.

A primeira lista de jogadores apresentados pela diretoria do VEC, são:

Goleiro: Gelson santos, 27 anos, acumula passagens no Coxim- MT Operário-MT, Comercial- MT e por último o Real Ariquemes.

Zagueiro: Rafael Humberto tem 34 anos e atuou pelo Angra dos Reis-RJ, Grêmio Mangaratibense-RJ, Cacerense-MT e VEC.

Lateral: Marcio Aleknovic, “Bateria” 18 anos, é natural de São Paulo e defendeu a equipe paulista Grêmio-Osasco.

Lateral: Renato Modesto da Silva, 22 anos, autuo pelo Fluminense-RJ, América FC- MG e Associação Atlética Portuguesa- RJ.

Volante: Marcio Nascimento Aguiar, 22 anos, defendeu as equipe do Vasco da Gama, Rio Grandense-RS e Santo Ângelo-RS.

Meia: Tiago Molina, 22 anos, atuou no Internacional entre outros clubes gaúchos.

Meia: Laion Dantas, 23 anos, jogou nas equipes América Esporte Clube-RJ E por último o Rio Janeiro Esporte Clube.

Atacante: Henrique Teixeira Santos, tem 22 anos e defendeu as equipes do Bragantino e também o VEC em 2017.

Atacante: Elton Freitas da Silva, 37 anos, é um jogador experiente e acumula passagens pelo Costa Rica, Misto-MT, Dom Bosco-MT entre outros.

Atacante: Rodrigo Rodrigues de Sousa, 21 anos, defendeu as equipes do Fluminense, Audax-RJ Madureira-RJ, e por último Futura Rio-RJ.

Atacante: Alessandro Pereira, 17 anos, jogou na base Luverdense Esporte Clube- MT.

A diretoria do clube também confirmou a comissão técnica da equipe.

João Martins, técnico.

Marcelo Froeder, preparador físico.

Geova Azevedo, preparador de goleiros.

Raimundo Nonato, roupeiro e massagista.

Diego Talim, diretor de marketing.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria