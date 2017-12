Veículo capotado é encontrado abandonado às margens da BR-364

Na tarde desta quinta-feria, 14, um veículo Ford Focus cor prata com placa OQT-8079/Colorado do Oeste, foi encontrado por populares as margens da BR-364, próximo a torre da Embratel, area rural de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia o veículo seguia pela rodovia sentido Vilhena, e por motivos ainda desconhecidos, o motorista teria perdido o controle de direção invadiu a contra mão e capotou lado contrário da via.

Na hora que a reportagem estava no local, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou, com isso, perguntaram o que tinha acontecido, o repórter se identificou. Os policiais relataram que não haviam recebido nenhum chamado para acidente na rodovia.

Entretanto, como não havia nenhum responsável pelo veículo no local, provavelmente o automóvel seria guinchado ao pátio da PRF. Não há informações até o momento de feridos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia