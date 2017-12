Vilhenense se despede do paraná com saldo positivo “só temos a agradecer ao verê pela hospitalidade”

Equipe fez quatro amistosos em solo paranaense

A equipe do Vilhenense Esportivo Clube esteve nos últimos 15 dias no sul do país, mais precisamente na cidade de Verê, sudoeste do Estado do Paraná, onde realizou a pré-temporada para a disputa do Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional 2018. Em terras longínquas, o clube disputou quatro amistosos e teve saldo positivo. Foram uma vitória, dois empates e uma derrota.

A assessoria conversou na tarde desta quarta-feira, 13, com o diretor financeiro do clube, Pedro Leandro e por telefone, com o presidente Waldir Kurtz, que acompanhou a reta final da preparação no Estado do Paraná. Segundo Pedro, tudo correu como programado meses antes pela diretoria.

“Nossas expectativas foram até superadas em relação à estrutura que o local possui e também quanto à disponibilidade das pessoas do Centro de Formação de Atletas do Verê a nossa favor. Não houve contratempo algum, nenhum atleta se machucou e todos puderam usufruir bem da estrutura”.

Waldir Kurtz, que viajou para o sul do país no último dia 06 de dezembro, pôde conferir de perto o elenco e também se disse maravilhado com a hospitalidade. “Olha, esse lugar aqui é coisa de clube grande do Brasil. Aqui tivemos tudo que os atletas precisavam. Desde campos bons a ótima hospedagem. Nada nos faltou. Só temos a agradecer ao Juliano Cagnini (Juca), presidente do Verê, que nos deu todo o apoio necessário, sem esquecer o pessoal de Beltrão e Cascavel que fizeram conosco da mesma forma”, declarou o presidente.

Com os treinamentos encerrados por lá, os jogadores foram liberados para passarem o natal e final de ano com seus familiares e voltaram a se reunir no dia 03 de janeiro de 2018. Dessa vez, já na cidade de Vilhena. Oito desses atletas estão na cidade de Goiânia, onde disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol Society pelo time do União e com total apoio do Vilhenense E.C.

O clube treinará e ficará concentrado nas dependências do Clube Embratel em Vilhena. O local também servirá de hospedagem para os atletas.

A estreia do Leão no Campeonato Rondoniense 2018 está marcada para às 19h00, sábado, 10 de fevereiro, diante do Galo da BR (Ji-Paraná) no estádio Biancão.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos : Assessoria