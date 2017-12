Carreta carregada com cassiterita é apreendida em Vilhena

No decorrer da última semana, no Posto Fiscal de Vilhena, Auditores Fiscais apreenderam, entrando no Estado de Rondônia, uma carreta carregada com cassiterita.

De acordo com informações dos Auditores que realizaram a apreensão, o motorista do caminhão apresentou, apenas, documento fiscal de 5 mil quilos de milho, vinda do Mato Grosso para Rondônia, mas na pesagem de fiscalização surgiu uma diferença de 4 mil quilos.

Diante da diferença apresentada, os servidores abriram a carga, onde localizaram várias sacas de cassiterita.

Diante dos fatos, foi realizada a autuação fiscal e logo em seguida, a Polícia Federal foi acionada para a abertura de um inquérito, a fim de investigar origem e destino da carga ilegal.

Fonte Extra de Rondônia

Texto e fotos: Assessoria