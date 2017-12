Empresário é candidato ao cargo de “Patrão do CTG”

Na manhã desta sexta-feira, 15, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato ao cargo de “Patrão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG)” e proprietário da Casa do Chimarrão, Ari Antônio Biazzi, para falar sobre suas propostas de candidatura e convidar todos os sócios para participar das eleições.

Ari conta que já atuou como “Patrão do CTG” e esta se candidatando ao cargo pela segunda vez. De acordo com Biazzi, sua chapa é composta por muitos membros pioneiros do centro que assim como ele buscam o crescimento e desenvolvimento da instituição.

Antônio relata ainda que ao assumir o posto pretende resgatar os tradicionais bailes, reaver o ônibus que pertenceu ao centro, construir um espaço para caminhada dentro do CTG e perfurar um poço artesiano para atender a instituição e a comunidade.

Biazzi finaliza reforçando o convite a todos os membros para comparecerem no CTG neste sábado, 16, a partir das 16h00 e votarem para a escolha de seus representantes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia