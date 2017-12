Engenheiro concorre à vaga de presidente do CREA-RO; eleição acontece hoje

Acontece nesta sexta-feira, 15, a eleição para a escolha do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (CREA-RO) no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Vilhena.

Um dos candidatos à vaga é o engenheiro Henry Boero, que se apresenta com o número para votação 105. Henry elaborou um programa de ação voltado principalmente para valorização e facilitação do trabalho dos profissionais de engenharia e agronomia de Rondônia.

Entre suas propostas destacam-se:

Implantar um programa de desoneração dos profissionais, montando informações técnicas e de esclarecimento da legislação vigente, por meio, por exemplo, de mídia social (Youtube, Whatsapp, Facebook), com a qual o profissional possa interagir com sugestões, pedidos de esclarecimentos, denúncias de serviços ilegais de engenharia e agronomia. A interação dos profissionais com o sistema CREA/CONFEA, através de dispositivos móveis, aumentará a credibilidade e participação do profissional. Uma das primeiras ações será a desoneração dos profissionais e empresas de engenharia e agronomia que estão com taxas altíssimas sem que houvesse providências nestes últimos anos;

Criar um grupo de trabalho com objetivo de permitir a migração dos técnicos, seguindo o conteúdo que está previsto no Projeto de Lei que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e seu conselho regional, para ajudar a categoria a fazer uma transferência pacífica e completa;

Fortalecer a credibilidade dos engenheiros e agrônomos, junto aos órgãos de controle externo, no que diz respeito à execução e gerenciamento de obras públicas e projetos do agronegócio, fundamentais para o fortalecimento da estrutura econômica de Rondônia;

Informatizar o atendimento para imediata expedição, dentro da legislação vigente, de documentos essenciais à plena necessidade do profissional e das empresas que dependem desses documentos para desenvolver os seus trabalhos;

Unificar os conflitos dos diversos ramos da engenharia e agronomia, diminuindo o sombreamento entre as categorias;

Investir na profissionalização dos funcionários efetivos do CREA-RO, como parte fundamental do aprimoramento administrativo, objetivando diminuir a burocracia e melhorar o sistema de atendimento aos profissionais da engenharia e agronomia;

Descentralizar as reuniões de câmaras especializadas e plenárias, passando a ser realizadas em outros municípios de Rondônia;

Verificar e buscar soluções para resolver o déficit financeiro e orçamentário do CREA-RO, que vem acumulando dívidas ao longo dos anos;

Redução do número de viagens de profissionais que não estejam efetivamente prestando um serviço honorífico ao Sistema CREA/CONFEA, seja pelas câmaras especializadas e a plenária, exceto aquelas que forem subsidiadas pelo sistema CONFEA;

Proporcionar eleições diretas para escolha dos profissionais que dirigem os escritórios de representação e inspetorias, localizados nos diversos municípios do Estado, com a homologação do nome do vencedor pela plenária;

Utilizar o portal CREA-RO, de forma democrática, voltada principalmente para o profissional e a sociedade, disponibilizando um espaço virtual para cada profissional poder armazenar todos os seus trabalhos registrados, inclusive as modificações de projetos, como comprovante protegido do profissional e segurança do cliente atendido. Proibindo a utilização do espaço do portal para promoções pessoais, inclusive do presidente.

O programa de trabalho do engenheiro Henry foi feito em conjunto com vários profissionais das diversas áreas que compõem o sistema CREA/CONFEA.

Fonte: Assessoria

Fotos: Assessoria