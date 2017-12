Garoto vilhenense é aprovado em teste para jogar na base do Grêmio

Da escolinha do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool para o campos das divisões de base do Grêmio de Porto Alegre.

O clube gaúcho será a nova casa do jovem vilhenense Luiz Molinari, 13, que foi aprovado em teste para fazer parte das divisões de base do time. O atleta foi convidado para uma avaliação com garotos de vários estados do Brasil.

Para conseguir a aprovação, Luiz ficou uma semana em Porto Alegre realizando uma série de avaliações. Os técnicos da base se encantaram com o futebol do jovem nos gramados que aprovaram o garoto.

Molinari retornará a Vilhena, mas será monitorado pelo clube até completar os 14 anos e depois poderá se incorporar no clube porto alegrense.

De acordo com o coordenador do CT Ayresbool, Manoel Ayres, além do Luiz, mais 7 atletas do CT realizaram testes e forma aprovados em times de futebol. “Esse é o trabalho da base voltado com treinamento especifico para participar em avaliações em times de futebol, principalmente no Grêmio”, enfatizou Ayres.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria