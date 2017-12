Homem tem barraco incendiado no Centro de Vilhena

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 15, na Avenida Primeiro de Maio, no Centro de Vilhena, onde um barraco foi incendiado, porém, o proprietário não tem conhecimento do autor do crime.

Segundo relatos do dono da propriedade, o barraco havia sido emprestado para um parente que é dependente químico e que apesar do prejuízo, ele se sente aliviado, pois havia grande movimentação de pessoas estranhas no local, que colocavam em risco a segurança de sua mãe e seu filho, que residem no mesmo quintal.

O incêndio, que o dono acredita ter sido criminoso, teve início durante a madrugada e em poucos minutos, consumiu todo o imóvel, deixando apenas danos materiais.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia