PC e PM de Vilhena realizam “Operação Black Friday”

A operação, que contou com o efetivo de 30 policiais civis, 40 policiais militares e 22 viaturas, teve início na madrugada desta sexta-feira, 15 e perdurou durante toda a manhã.

Segundo Thiago Laiola, que chefiou a operação, além do cumprimento de mandados de prisão, a mesma teve por objetivo a eliminação de bocas de fumo e a apreensão de armas de fogo.

Após uma breve instrução realizada no auditório do 3º BPM, os militares se reuniram com os civis na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de onde partiram juntos para o desencadeamento da missão que cumpriu três mandados de prisão e teve como conduzidos, onze suspeitos.

Também foram apreendidas drogas, uma arma de fogo, trinta e dois celulares e quatro balanças de precisão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia