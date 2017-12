Prefeito de Colniza é assassinado a tiros dentro de veículo

O prefeito de Colniza Esvandir Antônio Mendes (PSB), de 61 anos, mais conhecido como “Vando”, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira, 15, na Avenida 7 de Setembro, no Centro da cidade.

As primeiras informações da Polícia Civil apontam que “Vando” estava em um veículo com a mulher e um secretário do Município, quando foi surpreendido por um homem armado, que se aproximou em outro carro e imediadamente já efetou vários disparos em sua direção.

“Vando” morreu na hora e ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes do veículo.

O veículo onde estava a vítima apresenta diversas perfurações. A Polícia Militar, e a Policia Técnica (Politec), estão no local e analisa o caso.

