R$ 1,6 mi para área da saúde do Cone Sul estão liberados, afirma deputado Luiz Cláudio

Em mensagem enviada via rede social para a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 15, o deputado federal Luiz Cláudio (PR), afirma que emendas de sua autoria para os municípios do Cone Sul, já estão liberadas.

De acordo com o parlamentar, os recursos destinados na área da saúde para os municípios do Cone Sul, já estão nas contas das prefeituras.

Luiz Cláudio pontua que os recursos chegam a um total de R$ 1,6 (um milhão e seiscentos mil) sendo: R$ 500 mil para Vilhena, R$ 500 mil para Cerejeiras, R$ 200 mil para Colorado, R$ 150 mil para Cabixi, R$ 150 mil para Corumbiara e R$ 100 mil para Pimenteiras – recursos estes destinados a manutenção e custeio da saúde.

O parlamentar reafirma seu compromisso de trabalhar por Rondônia e se dispõe em seu gabinete em Brasília.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra