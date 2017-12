Troca de tiros entre bandidos termina em um traficante morto e fugitivo de alta periculosidade baleado, em Cacoal

No começo da tarde desta quinta-feira, 14, no bairro Vista Alegre, aconteceu na cidade de Cacoal, uma troca de tiros entre dois bandidos, terminando com a morte de um traficante e “pistoleiro” bastante conhecido na região pelo apelido de “Lambari”.

O assassino, que também é bastante conhecido no meio policial pelo seu alto grau de periculosidade, identificado como Josimar Alves da Silva, vulgo “Bicho Papão ou Josi”, foi baleado no abdômen e está passando por uma cirurgia no Hospital Municipal.

De acordo com as primeiras informações, Josimar e uma outra pessoa se aproximou da vítima e efetuou vários disparos. Mesmo baleada, a vítima conseguiu sacar uma arma de fogo e atingir o atirador, que estava na garupa de uma motocicleta.

Josimar conseguiu fugir do local, mas foi obrigado a ir até ao hospital, pois sangrava muito. Ele recebeu os primeiros cuidados médicos e foi levado às pressas para o centro cirúrgico. Seu estado clínico inspira cuidados.

Josimar Alves fugiu diversas vezes do Sistema Prisional. Sua última fuga ficou bastante conhecida pela ousadia usada na ação. Ele conseguiu retirar as algemas e fugiu quebrando o camburão de uma viatura da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/MT).

Fonte: Comando190