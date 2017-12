Duas das 50 piores faculdades do Brasil estão em Rondônia, uma delas em Vilhena

Todo ano, o MEC (Ministério da Educação) divulga os indicadores de qualidade do ensino superior brasileiro por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Em Rondônia, a pesquisa destacou duas faculdades, sendo: A Faculdade da Amazônia (FAMA), em Vilhena e Faculdade de Machadinho do Oeste(FAMAC).

Entre eles, o mais importante é o Índice Geral de Cursos (IGC), que reúne avaliação de graduação, mestrado e doutorado em apenas um indicador.

Calculado com base nas notas dos cursos de graduação e pós-graduação, o IGC pode ser classificado de 1 a 5, sendo que as instituições abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias. O índice só pode ser gerado se a instituição possuir, no mínimo, um curso com concluintes escritos no Enade em um período de três anos.

Além disso, os cursos também precisam ter CPC (Conceito Preliminar de Curso) calculado. Ao todo, foram 2.132 faculdades brasileiras avaliadas e 307 delas não atingiram a classificação mínima. Confira as 50 primeiras piores da lista:

1ª: Faculdade de Odontologia de Manaus (AM)

2ª: Faculdade Candido Mendes de Vitória (ES)

3ª: Escola de Engenharia de Agrimensura (BA)

4ª: Faculdade da Amazônia (RO)

5ª: Instituto Superior de Educação Vera Cruz (SP)

6ª: Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro do Oeste (PR)

7ª: Faculdade Integrada de Araguatins (TO)

8ª: Faculdade de Música Carlos Gomes (SP)

9ª: Faculdade de Tecnologia FATEP (SP)

10ª: Faculdade Jataiense (GO)

11ª: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga (SP)

12ª: Faculdade de Ciência e Educação do Caparaó (ES)

13ª: Faculdade Tecnológica Inap (MG)

14ª: Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga (SP)

15ª: Faculdade do Bico do Papagaio (TO)

16ª: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante (MG)

17ª: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas (MG)

18ª: Faculdade Santa Cruz (MG)

19ª: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba (MG)

20ª: Faculdade de Administração de Empresas de Paraíso do Tocantis (TO)

21ª: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió (AL)

22ª: Faculdade Unime de Ciências Jurídicas (BA)

23ª: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias (RJ)

24ª: Faculdade Paraíbana (PB)

25ª: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Sabará (MG)

26ª: Faculdade de Piracanjuba (GO)

27ª: Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia (DF)

28ª: Faculdade Educacional de Ponta Grossa (PR)

29ª: Instituto de Ciências Sociais e Humanas (GO)

30ª: Instituto de Ensino Superior Santa Cecília (AL)

31ª: Faculdade JK de Tecnologia (DF)

32ª: Faculdade Maurício de Nassau de São Luís (MA)

33ª: Faculdade de Cariacica (ES)

34ª: Faculdade Itanhaém (SP)

35ª: Faculdade La Salle – Caxias (RS)

36ª: Instituto Macapaense de Ensino Superior (AP)

37ª: Faculdade São Tomaz de Aquino (BA)

38ª: Faculdade Intesp (SP)

39ª: Famac – Faculdade de Machadinho do Oeste (RO)

40ª: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itajubá (MG)

41ª: Faculdade de Tecnologia de Macapá (AP)

42ª: Faculdades Integradas Coração de Jesus (SP)

43ª: Faculdade Villas Boas (SP)

44ª: Faculdades Integradas da Cassilândia (MS)

45ª: Faculdade São Francisco de Piumhi (MG)

46ª: Faculdade do Sertão (BA)

47ª: Faculdade de Ciências Gerenciais da Bahia (BA)

48ª: Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de Viana (ES)

49ª: Faculdade Afirmativo (MT)

50ª: Faculdade de São Roque (SP)

Fonte: MEC

Foto: Ilustração