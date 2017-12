Em contato com o Extra, empresário esclarece prisão; pagou fiança de R$ 5 mil e vai responder em liberdade

O empresário João Tertuliano, que foi detido na manhã deste sábado, 16, numa operação da Polícia Federal e Polícia Militar, que visa tirar de circulação suspeitos que estão alimentando facções criminosas com armas de acesso restrito em Vilhena, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia deu sua versão dos fatos.

Via telefone o empresário afirmou que não tem nada a ver com as armas que foram apreendidas numa casa na Avenida Liberdade, no Centro da cidade.

João que é empresário do ramo de postos de combustíveis e transporte, disse que estava negociando uma pistola 380 com Lindocharles Santos da Silva, de 34 anos, e por algum motivo tinha ido à casa do vendedor devolver. “E por azar, estava no lugar errado na hora errada”, quando a polícia chegou.

A versão do empresário foi confirmada por Lindocharles e outro homem que também foi preso. Com isso, João foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança de R$ 5 mil e vai responder em liberdade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia