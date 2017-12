Escola Municipal Ivete Brustolin encerra ano letivo com apresentações natalinas

A Escola Municipal Ivete Brustolin encerrou na noite de sexta-feira, 15, o ano letivo 2017. O encerramento contou com presença da prefeita Rosani Donadon, a Secretária Municipal de Educação, Raquel Donadon, a diretora da escola, Edna Maria Will entre outras autoridades.

A quadra da escola ficou lotado de estudantes, professores, gestores e familiares. Na abertura foi entonado o Hino Nacional e logo a prefeita Rosani Donadon fez o uso do discurso parabenizando a escola pelo excelente ano.

Depois a Secretária de Educação do município, Raquel Donadon discursou elogiando a diretora, professores e gestores pelo trabalho dedicado aos alunos da instituição.

Ao som de canções natalinas, alunos e professores transformaram o ambiente em palco de emoções e danças folclóricas.

A diretora da escola, Edna Will disse que fica emocionada ao ver a alegria das crianças e ressalta que o ano foi positivo graças ao com convívio da família com a escola.

