Jaqueline Cassol confirma sua pré-candidatura a deputada federal e a de Ivo ao governo do Estado

Na tarde desta sexta-feira, 15, visitou a redação do Extra de Rondônia a atual presidente do Partido Progressista do Estado de Rondônia (PP), Jaqueline Cassol, que contou sobre suas ações a frente do partido, sua pré-candidatura a deputada federal e de seu irmão Ivo Cassol ao Governo de Rondônia.

Jaqueline relatou que está percorrendo os sete municípios do Cone Sul, para o fortalecimento do partido e para tratar das emendas do senador Ivo Cassol destinada as cidades.

Segundo a presidente “uma das bandeiras que o Ivo tem levantado são a dos estudantes, por isso tem demandado investimentos para as associações dos acadêmicos. Em Cerejeiras mesmo, será adquirido um ônibus para os alunos, vale ressaltar que o veiculo já esta no pátio da prefeitura. Em Colorado e Corumbiara para o ano que vem tem uma emenda para ser licitada, também para aquisição de veículos de transportes. Outro município beneficiado com as emendas foi Chupinguaia, que já recebeu o ônibus”.

Cassol pontua que o senador tem ajudado todos os municípios, só neste ano destinou cerca de R$ 800 mil para ser aplicado na saúde de Vilhena.

Em relação a possível candidatura de Ivo Cassol, Jaqueline afirma que acontecerá. “Mesmo após ter saído à sentença o Ivo está apto para se candidatar ao governo de Rondônia. Por mais que muitas pessoas tem dito que ele não pode ser um futuro candidato, nós afirmamos que não haverá problema nenhum. A própria ministra Carmen Lúcia disse que não houve dolo, má fé, superfaturamento, enriquecimento e além do mais a obra foi realizada. Se baseando na lei da ficha limpa, Ivo Cassol poderá se candidatar normalmente pois está apto para exercer a função” explicou Jaqueline.

A pré-candidata destaca que não é apenas o partido que quer a candidatura de Ivo, mas sim a população em peso que pede por sua reeleição. “Acredito que as pessoas querem ver Rondônia crescer” ressalta a presidente.

Sobre sua candidatura, Jaqueline relata que “não é a primeira vez que me candidato. Em 2014 tentei a candidatura para o governo de Rondônia, mas fiquei em terceiro lugar, com mais de 121 mil votos. Agora sou pré-candidata a deputada federal”.

A pré-candidata explica que “na verdade mesmo não me elegendo nunca parei de trabalhar, desde 2015 quando assumi o partido, fizemos um trabalho diferenciado. Realizamos palestras com intuito de promover o exercício de cidadania e ainda conscientizar as pessoas sobre a importância do voto e das escolhas de seus representantes. Foram por meio destes contatos com os populares que surgiu a ideia de me lançar ao cargo, e se for da vontade do povo estarei lá os representando”.

A presidente também destacou que “no Estado inteiro temos excelentes nomes que serão lançados pelo partido para representar suas regiões. Aqui no Cone Sul temos representantes fortíssimos, com Vera Paixão para deputada federal, Lizangela Rover como deputada estadual e queremos também que em Cerejeiras o atual prefeito Airton seja candidato a deputado estadual. Inclusive, temos uma reunião municipal do partido hoje para acertar alguns detalhes das pré-candidaturas”.

Jaqueline finaliza dizendo que estará empenhada para fazer em 2018 uma politica seria, de respeito e que contribua ainda mais com a população.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Reprodução