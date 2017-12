Motorista de distribuidora de Ariquemes com mandado de prisão em aberto é detido pela PRF em Vilhena

Na tarde deste sexta-feira, 15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abordagem de rotina no Posto de Fiscalização na saída para Cuiabá, prendeu o motorista de um caminhão Volkswagen Baú de uma distribuidora de pneus de Ariquemes.

De acordo com informações, o condutor do caminhão fez uma entrega de pneus na Secretária de Obras de Vilhena, após tinha outra entrega na cidade de Comodoro-MT, porém, ao chegar no Posto da PRF, no Km 1 da BR-174 – foi parado para fiscalização de rotina.

Entretanto, ao puxar no sistema os patrulheiros descobriram que o motorista tinha mandado de prisão em aberto.

Ele foi detido e levado para a Casa de Detenção onde aguarda o pronunciamento da justiça.

O caminhão foi levado para o pátio da Semosp, onde provavelmente outro motorista deverá buscá-lo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia