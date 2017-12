Prefeita recebe visita de candidatas a Miss Vilhena 2018

Na manhã deste sábado, 16, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu em seu gabinete as candidatas que disputam o título a Miss Vilhena 2018. No encontro, as candidatas esbanjaram charme e simpatia e afirmaram estar confiantes e seguras para a conquista do título.

A visita contou com a participação do ex-prefeito Melki Donadon, da primeira Miss Vilhena, nomeada no ano de 1976, à comerciante Idarci Celina Marachin e do ex-prefeito de Vilhena Vitorio Abrão, do secretário de Comunicação Esteban Vera.

A última fase do concurso que conta com a coordenação do fotografo profissional, Richard Vargas será realizada neste domingo, 17, onde será eleita a Mini Miss Vilhena (4 a 08 anos), Miss Vilhena Infantil (09 a 12 anos), Miss Teen Vilhena (13 a 17 anos) e Miss Vilhena (18 a 25 anos).

Segundo Richard Vargas, o concurso Miss Vilhena, tem como objetivo principal de promover a cultura e a beleza feminina de Vilhena.

Durante o encontro o ex-prefeito de Vilhena Vitorio Abrão falou sobre a construção do prédio da Prefeitura de Vilhena para as candidatas explicando que foi uma homenagem aos indígenas locais. Já Idarci Celina Marachin falou sobre a emoção de ser a primeira Miss Vilhena. Ela ressaltou a importância das candidatas lutarem para realizarem seus sonhos.

Com muita emoção as candidatas presentearam a prefeita Rosani Donadon com pequenas lembranças confeccionadas por elas mesmas. Entre abraços e declaração de admiração e amor as candidatas ressaltaram a importância de ter uma prefeita mulher em Vilhena como exemplo de garra e determinação na busca dos sonhos.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu ao carinho das candidatas e desejou sorte e sucesso a todos na disputa. “Foi uma alegria receber a visita das candidatas. Todas são lindas, simpáticas e representam a beleza das vilhenenses.

Parabéns a organização do concurso, é importante iniciativas positivas como essa que façam nosso amado município voltar a brilhar. Podem ter a certeza que estamos trabalhando para promover a qualidade de vida em Vilhena. Muita coisa boa está por vir em 2018”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria