Presidente e diretor de futebol do VEC falam sobre projetos e participação no Rondoniense 2018

Na manhã deste sábado, 16, o presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), Cleverson Machado e o diretor de futebol, Elionar Nascimento Bombinha visitaram a redação do Extra de Rondônia, onde fizeram um breve relato do planejamento do clube e a participação no Rondoniense 2018.

Presidência

Cleverson disse que assumiu a presidência após várias conversas com o gestor de futebol do clube e resolveu enfrentar essa missão de estabelecer um elo de confiança com time e o torcedor. “Sei das dívidas do VEC e não vamos fugir dessa responsabilidade. É fato que alguns jogadores ficaram com algum valor a receber e vamos tratar desse assunto com maior responsabilidade”, afirmou o presidente.

Planejamento

O presidente conta que ele e sua equipe diretora elaboraram uma planilha para o clube com 25 jogadores para a disputa do Rondoniense 2018 e alguns deles foram divulgados na imprensa vilhenense. Segundo Cleverson na segunda-feira, 18, será anunciado mais reforços e no dia 05 de janeiro será realizada uma coletiva de imprensa para apresentação do quadro técnico e jogadores, e depois iniciar a pré-temporada.

Estrutura

Machado informa que está sendo negociado o alojamento para os jogadores e local de treinos da equipe, mas que ainda não será divulgado.

Peneira

O diretor de futebol Bombinha confirmou que haverá uma peneira para atletas com idade de 17 a 20 anos. Segundo Elionar a peneira é para revelar jogadores de base que podem se incorporar ao clube para a pré-temporada do campeonato.

Bombinha ainda realçou que após o final do campeonato o treinador dará sequência ao trabalho com os atletas da base para o campeonato sub-20 e com isso, estarem preparados para o estadual 2019.

Projetos

Cleverson finalizou dizendo que pretende montar uma escolinha de base para crianças mais carentes da cidade. “Esse projeto é uma idéia minha em parceria com Ricardo Rocha que incentiva e apoia projetos sociais com crianças carentes”, destaca o presidente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia