ARTIGO: D e s p e r d í c i o s d i á r i o s

Nossas empresas costumam ter perdas diárias expressivas, motivadas pelo uso inapropriado do tempo, por decisões erradas, pela falta de foco etc. Seja você é um empresário, diretor ou gerente, gostaria de desafiá-lo a tornar o dia de hoje o mais produtivo e eficiente de sua vida profissional, mediante a adoção das providências abaixo:

1.-Reunião: Quanto mais alto subimos na escala hierárquica, mais dependente nos tornamos do bom desempenho das pessoas a nós subordinadas. Há empresas que condenam as reuniões, porque as julgam improdutivas, quando o correto seria treinar e educar seus gerentes para realizá-las adequadamente.

Uma reunião bem conduzida é um dos melhores instrumentos de gestão, porque através dela você orienta e comunica, motiva e controla, resolve problemas e fixa prioridades, cobra resultados e integra as pessoas… Faça ainda hoje com seus colaboradores diretos a melhor reunião de sua vida; transforme-os de um grupo de pessoas numa equipe sólida, integrada e comprometida!

2.-Regras: Uma empresa onde trabalhei, comprou uma outra indústria, diversificando sua linha de produtos. Uma de suas primeiras medidas foi declarar cancelados todos os contratos com prestadores de serviço existentes. Os fornecedores que se interessassem em continuar trabalhando com a empresa, deveriam apresentar novas propostas “com redução imediata e drástica de preços”.

Você sabe qual foi o resultado? A maioria absoluta dos fornecedores decidiu reduzir seus preços e continuou trabalhando com a empresa. Então pergunto a você: Tente imaginar quanto foi desperdiçado pelas regras anteriores? E por quanto tempo? Seu cargo tem um poder tremendo; portanto não o subestime! Saia da rotina, inove, revolucione;

3.-Dar-se: Identifique seu atributo profissional mais forte, e consequentemente carente no seu grupo. Compartilhe com o grupo seus erros, experiências, decisões bem sucedidas… Não espere 5 anos pela evolução profissional de cada membro de sua equipe se você pode influenciá-la e capacitá-la em poucas semanas, criando um ambiente propício a essa postura; e

4.-Concorrentes: Identifique seu mais agressivo e competente concorrente e procure aprender com ele. Tenha a humildade de reconhecer os mais sábios e bem sucedidos bem como a coragem de segui-los.

Conclusão: Todo o corpo que não evolui, atrofia-se e morre. Você não quer ver isso acontecendo na sua empresa, não é mesmo? Como diz o texto acima: importa transformar-nos mediante a renovação da nossa mente. Eu creio nisso.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Humberto C. Lagos/Consultor Empresarial

Foto: Extra de Rondônia