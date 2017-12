Aumentam os registros de furto de botijas de gás em Vilhena

Coincidência ou não, após os inúmeros acréscimos do preço do gás de cozinha, aumentaram também os registros de furtos do produto em Vilhena, que só na última semana, já chegaram a cinco casos.

As ocorrências foram registradas pelos respectivos donos, que tiveram suas residências invadidas e dentre os produtos levados, lá estavam elas, as valiosas botijas de gás.

Em um dos casos em especial, a vítima ao chegar a sua casa, encontrou a porta arrombada, porém, não foi levado nada além do referido objeto.

Todos os casos estão sendo investigados, entretanto, a similaridade das botijas que não possuem nenhum tipo de identificação, torna a recuperação das mesmas impossível, caso não se configure o flagrante.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa