Barcelona anuncia contratação do lateral Guarate

A diretoria do Barcelona confirmou nesta segunda-feira, 18, a contratação do lateral-direito Guarate para a temporada 2018.

Tiago Guarate de Freitas, mais conhecido como Guarate, tem 27 anos e acumula passagens pelo Moto Clube-RO, Genus-RO, Santos Porto Velho-RO, Rolim de Moura-RO, Maracaju-MS, Rondoniense e, por último, defendeu o Ariquemes.

O Índio do Norte estréia no Campeonato Rondoniense no dia 10 de fevereiro contra o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Além do Estadual, o Catalão Vilhenense vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2018.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida