CEREJEIRAS: vereador envia ofício com pedido de reavaliação de obras; fotos e vídeo mostra a situação caótica das ruas

O vereador, Valdecir Sapata Jordão (PSB), do município de Cerejeiras enviou na manhã da última terça-feira, 18, dois ofícios, um para o Diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Ezequiel Neiva e outro para o vice-governador do Estado, Daniel Pereira (PSB), onde requereu a reavaliação das obras de captação de água realizadas no Bairro Alvorada.

No ofício o vereador afirma que as bocas de lobos responsáveis por toda captação de água construídas recentemente, estão visivelmente mal planejadas fazendo com que o não escoamento da água alague todas as ruas e avenidas do bairro.

O caso já havia sido denunciado há algum tempo por um morador do local, que apontou problemas nas caixas pluviais, alegando estar fora de padrão.

Confira na íntegra os documentos enviados juntamente com fotos e vídeos do local.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Extra de Rondônia