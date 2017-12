Prefeita anuncia salário de dezembro e encerra 2017 cumprindo compromisso com servidores

Desde o início do mandato, pagamento foi feito na última sexta-feira do mês trabalhado

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), encerra 2017 com resultados positivos. Entre muitos compromissos e conquistas, uma delas se destaca. Trata-se da valorização do servidor público municipal.

A chefe do Poder Executivo anunciou o pagamento do salário de dezembro que será efetuado nesta sexta-feira, 22.

Entretanto, o décimo já foi pago. A 2º parte foi depositado no dia 08 de dezembro. A primeira foi repassada aos servidores em junho passado. Já os servidores efetivos recebem o décimo no mês em que cada um deles comemora aniversário.

Com o pagamento de dezembro, Rosani Donadon cumpre o compromisso com os servidores de pagar o salário em dia dentro do mês trabalhado. Para ter uma ideia, em 2016, os próprios servidores impetraram mais de 10 ações na Justiça requerendo que o salário seja pago, já que os mesmos estavam atrasados.

Devido a uma gestão que aplicou a austeridade desde o início do mandato, Vilhena não enfrenta os problemas que atravessam outros municípios, que não têm para cumprir com os pagamentos.

Rosani ressaltou a valorização do funcionalismo como umas das principais prioridades de sua gestão. “O nosso compromisso é fazer com que Vilhena volte a crescer e desenvolver oferecendo qualidade de vida, além de valorizar os servidores municipais que atendem diariamente à população”, disse.

“A prefeita Rosani me cobra o cumprimento do pagamento dos salários diuturnamente e graças aos ajustes administrativos podemos comemorar mais uma vez o compromisso honrado”, salientou o titular da Semfaz, Sérgio Nakamura.

SAÚDE

É importante ressaltar que, em janeiro, aconteceu um fato inédito na história da administração neste quesito: duas folhas foram honradas pela atual administração no setor de Saúde: uma de dezembro, deixada pela gestão anterior, e a de janeiro.

Texto e foto: Assessoria