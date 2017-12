Prefeita realiza coffee break para colaboradores e imprensa

Na manhã desta terça-feira, 19, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) realizou um coffee break, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para falar das ações no seu primeiro ano de mandato e realizar um momento de confraternização com todos os colaboradores.

Na recepção estiveram presentes, o vice-prefeito Darci Cerutti e os secretários que compõem a equipe de gestão.

No primeiro momento, Darci Cerutti fez o uso da palavra para citar que esse ano a prefeitura realizou vários projetos em parceria com as indústrias e os comércios da cidade. Em seguida, a prefeita esclareceu sobre alguns cortes de gastos das secretarias e as principais economias realizadas durante seu primeiro ano de trabalho.

Rosani contou também sobre as principais ações e conquistas no decorrer de sua administração, como a aquisição da usina móvel de asfalto, de caminhões e retroescavadeira para a secretaria de obras, a finalização da escola Progresso na Comunidade do Perobal e os diversos investimentos na saúde.

Após a apresentação, a prefeita convidou a todos para um coffee break de confraternização.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia