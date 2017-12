Rosangela Donadon intermedia permanência de policiamento em Nova Conquista

Nesta última segunda-feira, 18, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou de uma audiência no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, na capital.

A audiência aconteceu com o Comandante Geral, Coronel Enedy Dias de Araújo, para discutir algumas ações voltadas ao Cone Sul do Estado e a principal situação sobre a retirada da base militar no Distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

Na semana passada, a parlamentar foi procurada pelo militar e vereador de Vilhena, Carlos Suchi, que revelou sobre o possível encerramento da unidade militar instalada no Distrito.

Apesar de ser uma região tranquila, a população mostrou descontentamento com a notícia e solicitou a ajuda do vereador. Realizando o intermédio, Rosangela repassou ao Comandante Geral e solicitou que a base, juntamente com o efetivo que já se encontra no distrito permanecesse, ofertando segurança e tranquilidade aos moradores.

Ao ouvir a deputada, o Coronel garantiu que a base permanecerá no distrito e que também manterá o efetivo. Rosangela agradeceu imensamente o apoio do comandante e em nome do vereador e todos os moradores de Nova Conquista enfatizou a importância de se manter o policiamento no local.

Durante a audiência, Rosangela contou com a presença do empresário Julinho da Rádio, que está sempre acompanhando de perto as ações voltadas ao município.

Texto e fotos: Assessoria