União de vereadores resulta em R$ 500 mil para saúde de Vilhena

Esta semana, o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), recebeu uma ligação do deputado federal Luiz Claudio (PR), onde o mesmo comunica que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para os cofres do município de Vilhena, o qual foi requisitado por Adilson de Oliveira, Ronildo Macedo (PV) e França Silva (PV), no mês de outubro.

Luiz Claudio falou que mais uma vez cumpriu com seu compromisso, firmado na oportunidade em que recebeu os vereadores vilhenenses em seu gabinete em Brasília. “Temos como princípio firmar compromisso apenas com questões que podemos cumprir, e estes R$ 500 mil já estão na conta da saúde de Vilhena. Recebi os agradecimentos do secretário de saúde Vasquez e também agradeço o empenho do presidente da Câmara e dos demais vereadores que foram em busca de recurso para cidade”, disse o deputado.

Adilson ressaltou que foi imprescindível a união dos vereadores. “Apesar das críticas, estamos começando a receber os ‘louros’ dessas nossas conquistas. É assim que vamos responder a todos, com trabalho e resultados”, enfatizou Adilson.

Texto e foto: Assessoria