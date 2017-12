3ºGB juntamente com Associação El Shaddai Educar forma a turma do projeto Bombeiro Mirim 2017

A formatura aconteceu na noite de segunda-feira, 18, na sede da Igreja El Shaddai, localizada no bairro 5º Bec, e contou com a presença do Coronel BM Gregório chefe do está do maior do corpo de bombeiros e representante do comando, Capitão BM Oliveira representando o comando do Grupamento de Bombeiros local, Tenente BM Joaquim comandante do 1° SGB/3°GB, Apóstolo Edeclaudio presidente da AESED e da promotora de justiça Yara Travalon.

Também se fez presente na solenidade o coordenador do curso, Sargento BM Rossendy, o Ex-bombeiro Militar Hiuri Lopes, agora cadete da Polícia Militar que foi o antigo coordenador do curso que juntamente com a Associação El Shaddai deram largada ao primeiro curso de Bombeiro Mirim no ano de 2015.

A formatura também reuniu familiares e amigos dos mirins e contou não somente com a formação dos alunos, como também com a graduação e entrega de brevês para os que se destacaram.

Foram entregues também, certificados de Amigo do Bombeiro para patrocinadores e apoadores do curso.

