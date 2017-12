BR-364: um morto e dois feridos em colisão entre carretas

As primeiras informações dão conta de que por volta das 13h50 desta terça-feira, (19), a Central de Operações do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como também a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas para atender uma ocorrência de acidente de trânsito ocorrido na BR-364 no sentido Jaru, há aproximadamente 13 Km do município de Ariquemes , pois teria ocorrido uma colisão entre duas carretas.

Imediatamente o Corpo de Bombeiros se deslocou com a viatura Auto Bomba Tanque (ABT) equipada com equipamentos de desencarceramento, pois havia informação de possível vítima presa em ferragens.

Juntamente se deslocaram duas viaturas do SAMU e também uma viatura da PRF. Ali chegando, logo os socorristas se depararam com um homem, condutor de uma das carretas, o qual já estava em óbito. No local também havia outras duas vítimas, sendo o condutor da outra carreta e uma mulher, sendo que ambos apresentavam ferimentos pelo corpo.

Rapidamente foram iniciados os procedimentos de primeiros socorros as duas vítimas que foram transladadas pelas viaturas do SAMU para o Hospital Regional de Ariquemes, onde puderam passar por avaliação mais detalhada para averiguar a gravidade dos ferimentos.

No local ainda não se sabe qual foi o motivo que ocasionou a colisão frontal das duas carretas. Apenas se sabe que a carreta Scania Bi-trem de cor vermelha com placas de Cacoal – RO, que estava carregada com milho a granel seguia sentido Ariquemes e a carreta Scania/R124 de cor Branca com placas de Salto – SP, que estava carregada com animais bovinos seguia sentido Jaru. Vários animais foram mortos devido à violência do impacto.

Fonte: Ariquemes 190